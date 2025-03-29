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Anadolu Otoyolu’nda Bayram Yoğunluğu ve Kazalar

Düzce’de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini aileleriyle birlikte geçirmek isteyenler Anadolu’ya doğru yola çıkmaya başladı. Bu artan yoğunluk nedeniyle Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazaları trafiği durma noktasına getiriyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, bayramı sevdikleriyle kutlamak isteyen vatandaşları yollara dökme etkisi yarattı.

İstanbul’dan Anadolu’ya seyahat eden sürücüler Düzce kesiminde önemli bir yoğunluğa neden oldu. Otoyolda meydana gelen kazalar, maddi hasarlarla sonuçlanırken, trafik zaman zaman tamamen durdu. Bazı sürücülerin emniyet şeridini kullanarak yollarına devam etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri ise kazaların ardından hızlı bir şekilde müdahale ederek yolu açmayı başardı.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ GEREKEN BİR KONUDUR

Yetkililer, yolda trafiğin aksamaması için sürücülerin trafik kurallarına uyması ve özellikle şerit ihlallerinden kaçınmaları konusunu vurguluyor. Anadolu’ya olan yoğunluk devam ederken, İstanbul istikametine ise oldukça az sayıda araç geçişi yapılıyor.

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