Anadolu Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

OLAY YERİNDE YARALANMA İHBARI

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde gerçekleşen bir kazada otobüsle çarpışan otomobilde üç kişi yaralandı. G.Ö. tarafından yönetilen 31 AIA 251 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikametinde Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde, Ö.İ. yönetimindeki 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü G.Ö. ile araçta bulunan yolcular S.Ö. ve sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılan H.Ö, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

TRAFLIK AKIŞINDA ARA VERİLDİ

Bu kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışının bir süreliğine aksadığı belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından trafik normallik kazanacak.