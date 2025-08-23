Anadolu Otoyolu’nda Kaza Oldu

KAZA ANI VE SONUCU

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralanıyor. Kazadan yara almadan kurtulan küçük bir kız çocuğu, yaralanan annesi ve ağabeyinin tedavisini ambulans kapısından endişeli gözlerle izliyor. Kaza, akşam saatlerinde Düzce kesimi Küçük Melen mevkiinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine doğru giden A.S. idaresindeki 34 DKH 514 plakalı Volkswagen marka cipe, aynı yönde hareket eden Y.A. idaresindeki MA FE 46 Proceed marka yabancı plakalı otomobile çarpıyor. Çarpışmanın ardından yavaşlayan otomobillere, arkalarından gelen T.S.A. idaresindeki 71 ACF 512 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıyor.

Kaza sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralanıyor. Kaza yapan araçların sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber veriyor ve bunun üzerine sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiriyor ve yaralıları ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk ediyor.

Yaralanmadan kurtulan küçük kız çocuğu, kazada yaralanan annesinin ve ağabeyinin tedavi süreci boyunca ambulansın yanından ayrılmıyor. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bazı sürücülerin kazayı görebilmek için yavaşlaması, diğer sürücüleri harekete geçmekte zorlanmalarına sebep oluyor. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönüyor ve olayla ilgili inceleme başlatılıyor.