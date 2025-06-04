Anadolu Otoyolu’nda Trafik Yoğunluğu Var

BAYRAM TATİLİ NEDENİYLE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmi bir hareketlilik oluşuyor. Bayramı, memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı. Sürücülerin belirledikleri yönlere doğru hareket etmesiyle, “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak bilinen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluk görülüyor.

DÜZCE GEÇİŞİNDE HAREKETLİLİK GÖRÜLÜYOR

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım, normal seyrinde devam ediyor. Düzce geçişinde ise Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri bölgelerinde Ankara yönünde hareketlilik meydana geliyor. Güzergahta görevli olan jandarma ve karayolu ekipleri, trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmaması için gereken önlemleri alıyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da artmasının beklendiğini ifade ediyor. Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım, normal akışında seyrini sürdürüyor.