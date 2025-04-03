Anadolu Otoyolu’nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüşü sırasında gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplamda 5 araç yer aldı ve 6 kişi yaralandı. Kaza, Gümüşova rampaları yakınlarında meydana geldi. Bayram dönüşü yaşanan yoğunluk sebebiyle, İstanbul yönünde ani fren yapılması zincirleme kazaya yol açtı. Kazadan sonra İstanbul istikametinde iki şerit kapandı.

YARALILARA MÜDAHALE YAPILDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılardan Mücahit S., Hatice Kübra S., Hülya K., Süheyla E., Ayşe K. ve Necati K. ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının akabinde normale döndü. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖZEL EŞYALARINI ALMAK İÇİN AMBULANSTAN İNDİ

Öte yandan, kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü olarak bilinen Necati K., tedavi edilirken özel eşyalarını almak amacıyla yaralı halde ambulanstan indi. Bu durumu görenler, sürücünün bagajındaki eşyaları alarak tekrar ambulansa döneceğini fark etti. Bu dikkate değer durum, olay anında yaşanan karmaşayı daha da dikkat çekici hale getirdi.