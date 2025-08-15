Anadolu Otoyolu’nda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

ZAFTA MEYDANA GELEN ZİNCİRLİ KAZA

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında gerçekleşti ve kazanın ardından otoyolun Ankara istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine doğru seyir halindeki B.A.Y. idaresindeki 34 GOE 800 plakalı Skoda marka otomobil, N.S. idaresindeki 50 AEH 030 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, E.Y. yönettiği BG 2369E yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ile Y.K. kontrolündeki 34 NHH 431 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Y.K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan N.B., H.Y. ile G.Ç. yaralandı.

SALGI EKİPLERİ VE TRAFİK DURUMU

Yaralılar, Düzce ve Sakarya’dan gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne taşınarak tedavi edilmek üzere kaldırıldı. Kazanın ardından, Ankara istikametinde oluşan araç kuyruğu, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.