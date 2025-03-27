Anadolu Otoyolu ve D-100 Taşıtlara Kapanıyor

TRAFFIC RESTRICTIONS ANNOUNCED

Düzce Valiliği, 28-30 Mart tarihleri arasında Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti yönünde kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların geçişine kapalı olacağını belirtti. Yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle Düzce bölgesindeki şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğunun artması öngörülüyor.

CITIZEN SAFETY PRIORITY

Açıklamada, “Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti yönünde, kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların arada kalan girişler dahil seyrine izin verilmemesine karar verildi.” ifadelerine yer verildi. Bu süreçte tedarik süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla, bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların ana arterler haricindeki güzergahlarda seyahat etmelerine, zorunlu hâlde ise ana yollar üzerinde minimum süreyle bulunmaları şartıyla izin verileceği hatırlatıldı.