Anadolu Rüyası, 29 Haziran’da gerçekleşecek

PROJENİN TANITIMI İSTANBUL’DA YAPILDI

Anadolu kültürünü müzik ve dans ile bir araya getiren Anadolu Rüyası projesinin tanıtımı İstanbul Topkapı Kültür Parkı’nda gerçekleştirildi. Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde düzenlenen tanıtımda, farklı kültürlere de dikkat çekilmesi hedefleniyor. Bu yılki tema “Dört Kapı” olarak belirlendi. Dört Kapı teması kapsamında Anadolu topraklarında yaşayan Bektaşi, Gürcü, Pomak ve Süryani halklarının zengin dans ve müzik performansları sahne alacak. 5 bölüm ve 17 sahneden oluşan gösteri, Uşak, Giresun ve İzmir’de eğitim gören yaklaşık 100 dansçının katkısıyla hayata geçecek. Projede ayrıca 40 müzisyen ve 30 kişilik sahne arkası ekip görev alacak. Anadolu Rüyası Dört Kapı, 29 Haziran’da Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Bilet satışları, Anadolu Rüyası internet sitesi üzerinden devam ediyor.

PROJENİN AMACI VE ÖZELLİKLERİ

Projenin Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz, “Anadolu Rüyası, sosyal ve kültürel bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir” şeklinde konuştu. Gürbüz, “2015 yılında başlayan bu projeyi bu yıl 7’nci kez hayata geçiriyoruz. Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere; özellikle lise ve üniversite öğrencilerine kendi geleneklerini doğru bir şekilde öğretmektir. Geleneklerine sahip çıkan, sosyal ve bilinçli bir nesil yetiştirme vizyonuyla bu projeye başladık” diyerek projenin kapsamını vurguladı. Öğrencilerin sahneye çıkmasının yıllık ortalamasının 100 olduğunu belirten Gürbüz, Türkiye’nin farklı kültürel gruplarının hikayelerini sahneye taşıyacaklarını ifade etti.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNE ÇIKMASI

Gürbüz, projelerinin sadece geleneksel kültür eğitimi vermekle sınırlı kalmadığını, drama, makyaj ve kostüm gibi evrensel sanat dallarında da eğitim verdiklerini dile getirerek, “Hedefimiz, Türk Cumhuriyetlerine ulaşmak ve ardından Avrupa ve Uzak Doğu’ya açılmak” dedi. Ayrıca, projenin İpek Yolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ile iş birliği içerisinde devam ettiğini aktardı. Anadolu’daki kültürel zenginliklerin dünyaya tanıtılması gerektiğini söyleyen Gürbüz, amaçlarının Türk kültürünü mümkün olduğunca geniş bir coğrafyaya ulaştırmak olduğunu belirtti.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ TANITMA HEDEFİ

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Seyfullah Türksoy, Anadolu’nun son derece zengin bir kültür mirasına sahip olduğunu belirtti. Türksoy, folklorun ve dansların, Anadolu’daki toplulukların geçmişine dair derin izler taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki folklor çeşitliliğini tanıtarak, yabancı misafirlerin Türk kültürünü yakından tanımasını sağlamak istediklerini vurgulayan Türksoy, projenin kültürel kazanım sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

KAMUOYUNUNA SUNMAK DEĞERLİ

Programa katılan Halk Bilimci ve Anadolu Folk Topluluğu Başkanı Göksenin İleri, “Anadolu Rüyası’nın bugüne dek gelmiş olması gerçekten çok anlamlı. Bu projeyi kamuoyuyla paylaşmak, yaygınlaştırmak ise son derece değerli bir adım” diyerek, Okan Gürbüz’ün liderliğinin önemine dikkat çekti.