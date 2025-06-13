Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği Yapıldı

ANADOLU SANATDOLU KÖY ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi’nde “Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği” gerçekleştirildi. Müzikist Derneği’nin organizasyonuyla, Sabancı Vakfı ve Köy Okulları Değişim Ağı’nın (KODA) destekleriyle hayata geçirilen etkinlikte, köy öğretmenleriyle bir yıl boyunca yapılan temel müzik eğitimi çalışmalarının sonuçları, çeşitli atölye ve konserlerle kutlandı.

ETKİNLİKTE SANATÇILAR SAHNE ALDI

Etkinlikte sanatçı Evrencan Gündüz sahne aldı. Ayrıca, Ahmet Ali Arslan müzikli masalıyla, Cuetopia film ve oyun müzikleriyle, Onur Kahvecioğlu ve M Collective de çocuk korosuyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gümüşpınar İlkokulu, Termik Santral Ortaokulu ile Altıntaş İlkokulu’nun öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla, drama, KODA ile sokak oyunları ve YER Community ile köy temalı sanat etkinlikleri düzenlendi.