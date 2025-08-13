Anadolu Şenliği Finali Bitlis’te Yapılacak

ETKİNLİKLERİN FINALİ BİTLİS’TE YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde, 22 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında 5 şehirde gerçekleştirilecek olan “Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin finali Bitlis’te organize ediliyor. Bitlis Valiliği’nin açıklamasına göre, etkinlikler öncesinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın liderliğinde bir “Anadolu Şenlikleri Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

22-28 Eylül tarihleri arasında Bitlis’te gerçekleştirilecek programa dair detayların ele alındığı toplantıda, etkinliklerin etkili ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için gereken hazırlıklar ve planlamalar değerlendiriliyor. Toplantıya Bitlis Belediye Başkan Vekili İbrahim Aslan, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Cengiz Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile ilgili kurum amirleri katılıyor.