Anadolu Şenliği Finali Bitlis’te Yapılacak

ETKİNLİKLERİN FINALİ BİTLİS’TE YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde, 22 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında 5 şehirde gerçekleştirilecek olan “Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin finali Bitlis’te organize ediliyor. Bitlis Valiliği’nin açıklamasına göre, etkinlikler öncesinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın liderliğinde bir “Anadolu Şenlikleri Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

22-28 Eylül tarihleri arasında Bitlis’te gerçekleştirilecek programa dair detayların ele alındığı toplantıda, etkinliklerin etkili ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için gereken hazırlıklar ve planlamalar değerlendiriliyor. Toplantıya Bitlis Belediye Başkan Vekili İbrahim Aslan, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Cengiz Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile ilgili kurum amirleri katılıyor.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

