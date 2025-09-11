Anadolu Şenliği Şırnak’ta Gerçekleşiyor

ŞIRNAK’TA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Bir Anadolu Şenliği” bu yıl üçüncü durağını Şırnak’ta yapıyor. Bakan Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre, şenlik 12-18 Eylül tarihleri arasında farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu şenlik, yerel ve geleneksel değerleri ön plana çıkararak kültür ve sanatı ulaşılabilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, şehirlerin marka değerini artırmayı amaçlıyor. Şırnak’ın eşsiz doğasında bu etkinlikler devam ediyor.

ETKİNLİKLER VE KONSERLER ZİRVEDEN ZİRVEYE TAŞIYOR

Adliye Meydanı’nda kurulacak ana sahnede Bayhan, Rojin, Sedef Koçak, Ömer Açıkyol, İlayda Türkü Yıldız ve Ali Açıkyol sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıca, Grup Mevlana, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleriyle müzik şöleni ön plana çıkacak.

TİYATRO VE EĞİTİCİ ETKİNLİKLER

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Aşık Veysel” oyunu tiyatroseverlere keyifli anlar sunacak. Şehrin ilçelerini ziyaret edecek Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, Şırnak’ın dört bir yanına sanat, tarih ve kitap sevgisini yayacak. Ayrıca, Çanakkale Savaşları’na dair özgün materyaller, video gösterimleri ve savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürecek.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak Çocuk Köyü; sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla çocuklara renkli bir dünya sunacak. Antalya Devlet Tiyatrosu’nun “Masal Treni” oyunu da küçükleri tiyatronun büyülü atmosferine taşıyacak. Böylece, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarih bilinci pekişirken; Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.