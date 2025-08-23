Anadolu Sergisi Kocatepe’de gerçekleşti

ATATÜRK PORTRELERİ SERGİSİ KOCATEPE’DE

Türkiye İş Bankası’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki Atatürk portreleri ve Büyük Zafer’i betimleyen eserler 23-24 Ağustos tarihlerinde Kocatepe’de sanatseverlerle buluştu. İş Sanat, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan oluşturduğu özel seçkileri Anadolu’daki sanat meraklıları ile paylaştığı Anadolu Sergileri’nin yeni adresi olarak Kocatepe’yi tercih etti. “Büyük Zafer” adını taşıyan seçkide, Atatürk portreleri ve coğrafyanın tarihsel önemini vurgulayan eserler sergilendi.

ESERLERE YOĞUN İLGİ

Sergilenen eserler, sanatçılarının ustalıkları sayesinde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sanat tarihimizin önemli isimlerinden Feyhaman Duran, Ayetullah Sümer, Nusret Karaca, Rahmi Pehlivanlı ve Ziya Duru’nun eserleri ile günümüz heykeltıraşlarından Mehmet Aksoy’un eserleri beğeni topladı. Açılışta söz alan Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal, eserlerin iki önemli yönünü vurgulayarak, “Aslında buradaki eserler iki katmanlı; birisi Atatürk’ün portreleri, diğeri ise savaşın nasıl yapıldığı ve kazanıldığının belgelenmesi. Belgelemede sanatçının hayal gücünden yola çıkılıyor. Osmanlı Cihan Devleti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna evrilen bir süreci portre ve resimlerde görüyoruz. Savaşın kendisinden çok, belli ve büyük bir dönüşümü gösteriyor buradaki eserler” şeklinde açıklamalar yaptı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Büyük Taarruz’un 103. yıldönümünde düzenlenen sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarına saygı ve minnet sunmayı hedefliyor. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal, ziyaretçilere sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verirken, sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yapıldı. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının bir parçası olan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirası genç kuşaklara tanıtma amacıyla farklı seçkilerle devam edeceği belirtildi.