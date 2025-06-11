Anadolu Üniversitesi Eczacılık, 6 Yeni Kolonya.

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eskişehir’in zengin doğası ve kültürel zenginlikleriyle harmanlayarak geliştirdiği kolonya serisine 6 yeni ürün ekliyor. Rektörlükten gelen bilgilere göre, daha önce büyük ilgi gören “Kampüs Ateşi”, “Eskişehir Ayazı” ve “Japon Bahçesi” kolonyalarının ardından, yeni seride “Mandalina”, “Limon”, “Portakal Çiçeği”, “Hanımeli” ve “Eskişehir” ile “Lülelim” isimli 6 yeni koku bulunuyor.

UZMAN LABORATUVARDA ÜRETİM

Eskişehir’in doğal güzelliklerinden ve kültürel dokusundan ilham alınarak hazırlanan bu kolonyalar, Eczacılık Fakültesi’nin kendi laboratuvarlarında üretiliyor. Ürünlerin güvenlik analizleri laboratuvar ortamında titizlikle yapılıyor. Üretim sürecinde şehrin simgelerinden biri olan Kalabak suyu da kullanılıyor.

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Doğal içerikleri ve antibakteriyel özellikleriyle günlük kullanıma elverişli olan bu kolonyalar, Anadolu Store raflarında satışa sunuluyor. Ayrıca, kolonya serisinin Eskişehir’deki çeşitli satış noktalarında da tüketicilerle buluşması planlanıyor.