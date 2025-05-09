Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Projesi Tanıtıldı. AFELI, Öğrencilerin Kariyerine Destek Olacak

AFELİ PROJESİ TANITILDI

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulüpleri tarafından düzenlenen Girişimcilik, Liderlik ve Yenilikçilik İçin Mezunlar Birliği (AFELI) Projesi tanıtımı, İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda yapıldı. Projenin Türkiye’de okuyan uluslararası öğrenciler için önemli bir eksikliği kapatacağına dikkat çekilen tanıtımda; Eskişehir Afrikalı Öğrenciler Topluluğu (ESKAF) Başkan Yardımcısı Nancy Yatima ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü Başkanı Basant Amin Elnagar, projenin uluslararası öğrencilerin kariyer yolculuklarında onlara destek olacağına yönelik memnuniyetlerini ifade ettiler.

PROJENİN ANLAM VE KATKILARI

Tanıtımda katılımcıları bilgilendiren AFELI Kurucu Ortağı ve CEO’su Chol J. Deng Kuir, “Girişimcilik yalnızca profesyonel bir hedef değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim ve toplumsal sorumluluk meselesidir. Kişisel bir farkındalık ve içten gelen motivasyon, sosyal etki sağlamak için gerekli olan ilk adımdır. 21. yüzyılda toplumların karşılaştığı zorlukları aşmak için sıradan çözümlerden fazlasına ihtiyaç vardır. Sosyal girişimciliğe adım atan bireyler; sadece kendi yaşamlarında değil çevrelerinde de olumlu dönüşümler gerçekleştirebilirler” dedi. Kuir, girişimciliğin bireysel bir süreç olmadığını, AFELI gibi destekleyici yapılar ve ortaklıkların başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

YENİLİĞİ DESTEKLEYEN YAKLAŞIM

Girişimcilik, Liderlik ve Yenilikçilik İçin Mezunlar Birliği (AFELI), YTB bursluları gibi mezunlara, kendi ülkelerinde sosyal değişim yaratacak girişimcilik ve liderlik becerileri kazandırmayı hedefliyor. Yeniliği teşvik ederek AFELI, pratik araçlar ve destek sunarak, burs programı mezunlarının yerel toplumsal sorunları ele almalarını, sürdürülebilir işletmeler kurmalarını ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarını sağlıyor. AFELI, YTB mezunları gibi uluslararası öğrencileri, kendi ülkelerinde sosyal ve ekonomik değişimi desteklemek amacıyla gerekli becerilerle donatıyor.

PROGRAMIN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Üç aylık yoğun bir program süresince katılımcılar eğitim, mentorluk, kaynaklar ve maddi destek alıyor. Program, mezunların fikirlerini sürdürülebilir işletmelere dönüştürmelerine ve etkili topluluk liderleri olmalarına yardımcı oluyor. Mezunları girişimcilere dönüştürüp gönüllülük esaslı elçilik rolleriyle güçlendirerek, eğitim-istihdam boşluğunu kapatmayı ve yeni girişimcileri ilham vermeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Tanıtıma Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcisi Hasan Alptekin Toprak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nafiz Öncü Can ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Bülend Aydın Ertekin katıldı.