Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı İkinciliği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KADIN KARATE TAKIMI BÜYÜK BİR BAŞARIYLA DÖNDÜ

Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonada önemli bir başarı yakaladı ve Türkiye ikincisi oldu. 20-23 Mart tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekleşen Karate Türkiye Şampiyonası’nda Anadolu Üniversitesi, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

BİREYSEL KATEGORİLERDE DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR

Bireysel kategorilerde Birsu Gaye Özyazmacı 55 kilo ile Türkiye ikincisi olurken, Özge Arslantaş 61 kilo ve Simay Durmaz 50 kilo kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Sporcular, elde ettikleri başarılarla Anadolu Üniversitesi’ni bir kez daha gururlandırdı.