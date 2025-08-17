Anadolu Üniversitesi, Karacahisar Kalesi’ne Ziyaret

KARACAHSIR KALESİ ZİYARETİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Osmanlı Cihan Devleti’nin kuruluş dönemine dair önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karacahisar Kalesi’ndeki kazı alanını ziyaret etti. Kazı başkanı Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar ve kazı ekibi tarafından karşılanan Rektör Adıgüzel, kazı çalışmaları hakkında detaylı bilgi alarak arkeolojik kazıları yerinde inceledi. Kazı başkanı Yılmazyaşar, Karacahisar Kalesi’nde devam eden kazıların, yalnızca Eskişehir için değil, Türk ve dünya tarihi açsından da ciddi bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. “Karacahisar, Osmanlı Beyliği’nin ilk fethi ve ilk hutbenin okunduğu kale olması nedeniyle büyük bir değere sahip. Burada 13. ve 14. yüzyıllara ait önemli buluntular gün yüzüne çıkıyor” şeklinde belirtti.

ARKEOLOJİK BULGULARIN ÖNEMİ

Yılmazyaşar, 2024 yılı kazılarında tespit edilen Orhan Gazi akçelerinin, arkeolojik çalışmalar kapsamında ilk kez Karacahisar Kalesi’nde bulunduğunu açıkladı. Bu bulgunun çok önemli ve heyecan verici olduğunu ifade eden Yılmazyaşar, Anadolu Üniversitesinin tüm birimleri ile Karacahisar Kalesi kazısına ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde yürütülen çeşitli kazılara önemli destekler sağladığını vurguladı. Rektör Adıgüzel’e bu destekleri için teşekkür etti.

TARİHİ MİRAS VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kazı ekibine teşekkür ederek şu sözleri dile getirdi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi’nin iş birliği sayesinde yürütülen bu kesintisiz çalışmalar, hem arkeolojik hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahip. Karacahisar Kalesi, Osmanlı’nın kuruluş sürecine tanıklık etmiş ve tarihimizin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmış bir alan olarak dikkat çekiyor.”

Rektör Adıgüzel açıklamasında, “Osman Gazi’nin burada hutbe okutması ve ilk kadı atamasını yapması, Karacahisar Kalesi’ni Eskişehir’in değil, milletimizin ortak hafızası sembollerinden biri haline getirmiştir” dedi. Ayrıca, bu çalışmaları sadece arkeolojik açıdan değil, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da son derece değerli buldu. Anadolu Üniversitesi’nin, köklerini besleyen bu toprakların kültürel mirasını araştırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde yürütülen diğer kazı projelerine de değinerek, “Afyon-Emirdağ’daki Amorium Antik Kenti, Antalya’daki Side Antik Kenti ile Eskişehir’deki Yazılıkaya-Midas Kale ve Şarhöyük kazıları, üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca, Pessinus Antik Kenti gibi birçok arkeolojik alana bilimsel katkılar sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.