Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Bakü’de

MEZUNİYET TÖRENİ BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anadolu Üniversitesi’nin Azerbaycan programı mezuniyet töreni Bakü’de yapıldı. Açıköğretim Fakültesi Azerbaycan programından mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Tören, Uluslararası Maarif Okulları Gençlik Kampüsü’nde gerçekleşti ve saygı duruşu ile Azerbaycan Milli Marşı ve Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE KONUŞMACILAR

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tanıtım filmi gösterimiyle devam etti. Ardından, dereceye giren mezunlar konuşma yaptı. Törene Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elza Samedli ve Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan gibi önemli isimler katıldı.

ÖDÜLLER VE KAPANIŞ

Etkinlik sırasında ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin Azerbaycan programına katkıda bulunan Azer Hatemov, Araz Hatemzade ve Cemal Yangın’a plaketler takdim edildi. Mezuniyet programı, diploma takdimi ve kep atma töreniyle sonlandı.