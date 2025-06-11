Haberler

Anadolu Üniversitesi’nde Animasyon Dersi

ANİMASYON PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri, “Öykü Tasarım” dersi kapsamında hazırladıkları animasyon, çizgi dizi ve çizgi film projelerini, animasyon sektörü temsilcileri ile birlikte inceledi. Etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi Anaç Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TECRÜBELİ JÜRİ ÜYELERİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ

Etkinlikte jüri üyeleri arasında yer alan Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın yanı sıra, bağımsız animasyon yönetmeni ve animatör Önder Menken, bağımsız animasyon film yönetmeni H. Emre Konyalı, Lumos Animasyon’un Anadolu Üniversitesi Teknopark kurucu ortağı ve çizgi film yönetmeni Dilara Üsçetin ile 369 Animasyon’un kurucusu, yapımcı Şakir Çataltepe bulunuyor. Jüri, Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu olarak sektörde kazandıkları tecrübeleri öğrencilerle paylaşıyor.

PROJELERE YAPICI GÖRÜŞLER SUNULDU

Öğrencilerin dönem boyunca geliştirdikleri projeler, içerik ve anlatı yapısı açısından titizlikle değerlendirildi. Katılımcılar, öğrenci projelerine yapıcı geri bildirimler sunarak, onların sektörel bakış açılarını geliştirmelerine yardımcı oldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Su Kesintileri Duyuruldu

Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşanan su kesintisinin saatleri öğrenildi. Kesintiler bugün belirli saatler arasında etkili olacak.
Haberler

Şüpheli K.K, Piknik Masası Çaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin lira değerindeki ahşap piknik masası çalan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, masa sahibine geri teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.