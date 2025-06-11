Anadolu Üniversitesi’nde Animasyon Dersi

ANİMASYON PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri, “Öykü Tasarım” dersi kapsamında hazırladıkları animasyon, çizgi dizi ve çizgi film projelerini, animasyon sektörü temsilcileri ile birlikte inceledi. Etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi Anaç Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TECRÜBELİ JÜRİ ÜYELERİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ

Etkinlikte jüri üyeleri arasında yer alan Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın yanı sıra, bağımsız animasyon yönetmeni ve animatör Önder Menken, bağımsız animasyon film yönetmeni H. Emre Konyalı, Lumos Animasyon’un Anadolu Üniversitesi Teknopark kurucu ortağı ve çizgi film yönetmeni Dilara Üsçetin ile 369 Animasyon’un kurucusu, yapımcı Şakir Çataltepe bulunuyor. Jüri, Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu olarak sektörde kazandıkları tecrübeleri öğrencilerle paylaşıyor.

PROJELERE YAPICI GÖRÜŞLER SUNULDU

Öğrencilerin dönem boyunca geliştirdikleri projeler, içerik ve anlatı yapısı açısından titizlikle değerlendirildi. Katılımcılar, öğrenci projelerine yapıcı geri bildirimler sunarak, onların sektörel bakış açılarını geliştirmelerine yardımcı oldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.