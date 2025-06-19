Anadolu Üniversitesi’nde Neşet Ertaş Gecesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖZEL GECE

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, Anadolu bozkırının derin köklerine sahip olan büyük sanatçı Neşet Ertaş’ı anmak ve anlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Gecesi”, doğayla iç içe bir ortamda Anadolu Üniversitesi Anadolu Park’ta gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve eşi Oya Adıgüzel’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Köksal Büyük, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oytun Eren, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak ve birçok akademisyen, öğrenci ile Eskişehirliler katıldı. Usta sanatçının eserleri, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

MÜZİK PERFORMANSLARI VE TÜRÜKLER

Etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Solist Serpil Ayar ve Kırşehirli sanatçı Tolga Ertürk, Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerini seslendirdi. “Nolur Gelin”, “Giye Giye Eskitmişsin Alları”, “Ahirim Sensin”, “Halime Kız”, “Bağa Gel Bostana Gel”, “Bahçe Duvarından Aştım”, “Gine Haber Gelmiş Dostun Elinden”, “Kesik Çayır”, “Cahildim Dünyanın Rengine Kandım”, “Kurusa Fidanın”, “Doyulur mu?”, “Yolcu” gibi türküler unutulmaz melodilerle dinleyicilere ulaştı. Tolga Ertürk’ün solistliğinde ise “Sen Benimsin”, “Gönül Arz Eyliyor Dostu Görmeyi”, “Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını”, “Ayva Çiçek Açmış”, “Zahide”, “Yazımı Kışa Çevirdin”, “Köprüden Geçti Gelin”, “Bahçe Duvarından Aştım”, “Gel Yanıma Gel”, “Sevda Olmasaydı” türküleri seslendirildi.

REKTÖR ADIGÜZEL’İN SÜRPRİZ PERFORMANSI

Konserin en ilginç anlarından biri, Rektör Adıgüzel’in sürpriz solist olarak sahneye çıkması oldu. Neşet Ertaş’ın halk kültürüne kattığı değeri anlatan konserde, Adıgüzel, “Yalan Dünya”, “Bahçe Duvarından Aştım” ve “Acem Kızı” adlı türküleri seslendirerek büyük beğeni topladı. Rektör Adıgüzel’in bu özel performansı, müzikseverler tarafından coşkuyla karşılandı ve uzun süre alkışlandı. Ayrıca yalnızca türkülerin dinlenmediği etkinlikte, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu da sahne alarak geçmişten gelen kültürel öğeleri danslarıyla izleyicilere aktardı.

EMEKLER UNUTULMADI

Etkinliğin sonunda, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, konserin hazırlanmasında emeği geçen kişilere çiçek takdim etti. Bu özel gece, Neşet Ertaş’ın anısını yaşatma ve Türk halk müziğinin değerlerini yeniden hatırlatma amacını başarıyla gerçekleştirdi.