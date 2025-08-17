Anadolu Üniversitesi Rektörü, Karacahisar Kalesi’ni ziyaret etti

REKTÖR ADIGÜZEL’İN ZİYARETİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ışık tutan Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret etti. Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Adıgüzel’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın liderliğindeki projeleri yerinde incelemek üzere geldiği belirtildi. Rektör Adıgüzel, bu çalışmalardaki 12 ay süreyle kesintisiz herhangi bir çalışma sürecinin önemli olduğunu vurguladı.

KARACAHİSAR KALESİ’NDEN OKUNAN HUTBE

Karacahisar Kalesi’nin, Osmanlı’nın kuruluş sürecine tanıklık eden önemli bir yer olduğunu ifade eden Rektör Adıgüzel, “Osman Gazi’nin burada hutbe okutması ve ilk kadı atamasını gerçekleştirmesi, Karacahisar Kalesi’ni Eskişehir’in ve milletimizin ortak hafızasının sembollerinden biri haline getirmiştir” dedi. Burada yürütülen çalışmaların, hem arkeolojik hem de kültürel mirasın korunması açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, “Üniversite olarak Türk milletinin köklerine dayanan bu toprakların kültürel mirasını araştırma ve gelecek kuşaklara aktarma görevimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

GELİŞMİŞ KAZI ÇALIŞMALARI

Kazı Başkanı Hasan Yılmazyaşar, kalede yürütülen arkeolojik çalışmaların yalnızca Eskişehir için değil, Türk ve dünya tarihi açısından da önem taşıdığını açıkladı. Karacahisar Kalesi’nin Osmanlı Beyliği’nin ilk fethi ve ilk hutbenin okunduğu kale olduğunu belirterek, bu alandaki kazılarda 13. ve 14. yüzyıllara ait önemli kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. Yılmazyaşar, “Selçuklu ve Erken Osmanlı dönemine dair birçok arkeolojik buluntuya ulaşıyoruz. Bu kazılar, Osmanlı’nın kuruluş sürecine ışık tutuyor” dedi.

ÖNEMLİ BULUNTULAR VE DESTEK

2024 yılı kazılarında keşfedilen Orhan Gazi akçelerinin Karacahisar Kalesi’nde tespit edildiğini vurgulayan Yılmazyaşar, bu bulgunun büyük bir önem taşıdığını ve heyecan verici olduğunu belirtti. Anadolu Üniversitesi’nin, yalnızca Karacahisar Kalesi kazısına değil, Türkiye’nin farklı bölgelerdeki diğer kazılara da önemli katkılar sağladığını ifade eden Yılmazyaşar, Rektör Adıgüzel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.