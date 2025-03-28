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Anadolu Üniversitesi Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi Temsil Edecek

AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI HAZIRLIĞI

Anadolu Üniversitesi’nin sporcuları, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya’da gerçekleştirilecek Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda hem Türkiye’yi hem de üniversiteyi temsil etme fırsatı buluyor. Milli takıma seçilen bu başarılı sporcular, uluslararası arenada yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

SPORCULARIN KATEGORİLERİ VE TEMSİLCİLERİ

Şampiyonada Anadolu Üniversitesi’nden dört sporcu, ülkemizi başarıyla temsil edecek. Kadın Ferdi kategorisinde 18-30 yaş aralığında Büşra Özden, Pair kategorisinde aynı yaş grubunda Buse Yavuz, 18 yaş üstü Freestyle Ferdi kategorisinde Gülsena Karakuyulu ve 18 yaş üstü Mix kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk ile Gülsena Karakuyulu ringe çıkacak. Anadolu Üniversitesi, sporcuların Avrupa Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etmesini umuyor ve sporculara tam destek veriyor.

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