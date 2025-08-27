Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, Avrupa’da başarılı oldu

DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARI

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Polonya’nın Varşova şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Taekwondo Şampiyonası’nda Anadolu Üniversitesi’nin Taekwondo Takımı önemli başarılar elde etti. Şampiyonanın ilk gününde Poomsae Kategorisi Takım olarak Avrupa Şampiyonu olan öğrenciler, bireysel müsabakalarda da kayda değer başarılar gösterdi.

BİREYSEL MÜSABAKALARDAKİ BAŞARI

Freestyle Kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Buse Yavuz ise Avrupa üçüncüsü olarak başarıya katkı sağladı. Tanınmış Poomsae Bireysel Kategorisinde Buse Yavuz, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonanın ikinci gününde Kyorogi müsabakalarında da başarılar devam etti; Sıla Nur Gençer (67 kilogram) Avrupa Şampiyonu olurken, Saliha Küçüksolak (53 kilogram) Avrupa ikincisi, Muhammed Fatih Adilovic (68 kilogram) ise Avrupa üçüncüsü oldu.

TOPLAMDA 8 MADALYA VE 1 KUPA

Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, 58 kilogram kyorogi kategorisinde Deniz Dağdelen ve +87 kilogram kyorogi kategorisinde Sergen Curabaz ile altın madalya kazandı. Ayrıca Muhammet Ferhat Saroğlu gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu. Toplamda 8 madalya ve 1 kupa elde eden takım, EUSA Genel Sıralaması’nda ikinci, EUSA Dövüş Sporları Şampiyonası’nda ise yine ikinci olarak büyük bir başarı gösterdi. Bu başarılar, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil ettiğinin bir göstergesi oldu.

REKTÖR ADIGÜZEL’DEN TEBRİK MESAJI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, elde edilen başarıyı üniversite ve ülke adına büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendirdi. “Öğrencilerimizin uluslararası bir şampiyonada göstermiş oldukları üstün performans bizleri son derece mutlu etti. Taekwondo Takımımız, disiplinli çalışmalarıyla yalnızca Anadolu Üniversitesi’ni değil, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etti. Öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” diye belirtti. Adıgüzel, üniversitenin spora verdiği önemle gençlerin potansiyelini ve azmini kanıtladığını vurguladı ve Anadolu Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.