Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, Başarılar Elde Etti

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK BAŞARI

Anadolu Üniversitesi’nin taekwondo takımı, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Polonya’nın Varşova kentinde gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Arası Taekwondo Şampiyonası’nda dikkate değer başarılara imza attı. Öğrenciler bu şampiyonada 1 kupa ve toplamda 6 madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Poomsae Kategorisi Takım olarak Avrupa Şampiyonu olmanın yanı sıra bireysel kategorilerde de başarılı sonuçlar elde etti.

Poomsae Kategorisinde Özgüven

Freestyle Kategorisi’nde yarışan Gülsena Karakuyulu Ertunç, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Ayrıca Buse Yavuz, bu kategoride Avrupa üçüncüsü oldu. Tanınmış Poomsae Bireysel Kategorisinde de Buse Yavuz, Avrupa ikincisi olarak dikkat çekti. Şampiyonanın ikinci gününde ise Kyorogi müsabakalarında Anadolu Üniversitesi sporcuları madalya kürsüsünü bırakmadı.

Öğrencileri Tebrik Eden Rektör

Sıla Nur Gençer (67 kg) Avrupa Şampiyonu, Saliha Küçüksolak (53 kg) Avrupa ikincisi ve Muhammed Fatih Adilovic (68 kg) Avrupa üçüncüsü olarak madalya kazanarak başarı bir kez daha taçlandırdı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Avrupa Şampiyonu olan Gülsena Karakuyulu Ertunç’u telefonla arayıp tüm öğrencileri adına tebrik etti. Rektör Adıgüzel, “Öğrencilerimizin hem ülkemizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmesinden gurur duyuyoruz. Avrupa ve ulusal düzeyde tüm branşlarda her zaman yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.