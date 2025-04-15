Anadolu Üniversitesi, TÜSF’de Başarılarıyla Göz Dolduruyor

Anadolu Üniversitesi Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Anadolu Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen müsabakalarda büyük başarılar gösteriyor. Taekwondo, Bilardo ve Kick Boks Turnuvalarında sporcuklar, kupa ve madalyalarla döndü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirilen Taekwondo Turnuvası’nın kyurogi branşında Anadolu Üniversitesi’nden Sılanur Gencer, Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. Ayrıca, yine kyurogi branşında Saliha Küçüksolak, Muhammet Ferhat Saroğlu ve Muhammed Ferhat Adiloviç Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Poomsae Takımları ve Başarılı Sonuçlar

Turnuva sırasında Anadolu Üniversitesi Poomsae Erkek Takımı Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı sağladı. Poomsae Pair takımı Türkiye üçüncüsü olurken, Kadın Takımı genel sıralamada Türkiye üçüncüsü konumuna geldi. Ankarada düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonasında ise Anadolu Üniversitesi Erkek Bilardo Takımı, Türkiye ikincisi olarak bir kupa kazandı. Furkan Şahin, bireysel pool kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye ikincisi unvanını elde etti ve gümüş madalya kazandı.

Kick Boks Turnuvasındaki Dereceler

Balıkesir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Kick Boks Turnuvasında, Point Fighting branşında mücadele eden Rıdvan Atakan ikinci olarak gümüş madalya aldı. K1 branşında yarışan Cüneyt Erdoğdu da yine ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Kicklight branşında mücadele eden Rabia Utançlı ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi sporcuları, bu başarıları ile spor camiasında dikkatleri üzerine çekiyor.