Anadolu Yakası’nda Hava Kirliliği Artıyor

ANADOLU YAKASI’NDA KİRLİ HAVA ETKİSİ

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde etkili olan kirli hava, bazı yerlerde görüş mesafesini düşürüyor. Özellikle Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinin deniz seviyesine yakın alanlarında yoğun bir şekilde hissedilen kirli hava tabakası, yüksek noktalardan bakıldığında belirgin bir şekilde gözlemleniyor.

HAVANIN PUSLU VE GREY KÜTLELERİ

Kirli havanın etkisiyle, bölgedeki hava puslu ve gri bir görünüm alıyor. Bu durum, özellikle sabah saatlerinde Maltepe’de hava kirlilik oranının yüzde 70 seviyelerine ulaşmasıyla belirgin hale geldi. Görüş mesafesindeki belirgin azalma, sürücüleri ve yayaları olumsuz etkileyebiliyor.