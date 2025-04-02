Anadolu Yakası’nda Yoğun Sis Etkili

İSTANBUL ANADOLU YAKASI’NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde ortaya çıkan sis, yüksek kesimleri adeta beyaza bürüyerek şehri etkisi altına aldı. Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla’nın yükseltilerinde yoğunlaşan sis, İstanbul’un siluetini farklı bir atmosfere sokuyor. Görüş mesafesinin azalmasına yol açan sis, doğa ile şehir manzaralarını bütünleştirerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

SİS BULUTLARINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Sis bulutları arasındaki binalar ve sokaklar, dron ile havadan çekilen görüntülerle etkileyici bir şekilde kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, sisin öğle saatlerine yaklaşıldıkça etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yetkililer trafikte dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.