Anadolu Yakası PDR Günleri Etkinliği Yapıldı

ANADOLU YAKASI PDR GÜNLERİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ataşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Anadolu Yakası PDR Günleri’ etkinliği, Anadolu Yakası’ndaki psikolojik danışmanları bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan psikolojik danışman Doç. Dr. Serdar Körük, sosyal medya kullanımıyla ilgili olarak, “Sosyal medyayı kullanarak fotoğraf paylaştığımızda ardından etkileşim alınca haz duyuyoruz. Haz duydukça regülasyonumuz bozuluyor yani haz eşiğimiz yükseliyor. Daha sonra yaptığımız aktiviteler bize yeteri kadar haz vermemeye başlıyor. Aslında normal giden bir döngüyü biz bozmuş oluyoruz” dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Yeditepe Üniversitesi’nin Kayışdağı Kampüsü’nde yapıldı. ‘Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığında Güncel Konular’ temasıyla düzenlenen konferansa 900’den fazla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) uzmanı katıldı. Etkinlikte, dijital çağda duyguların yönetimi, ruh sağlığı, yeni nesil zorluklar ve çözüm önerileri gibi konular masaya yatırıldı.

TOPLUMSAL BİR VİZYONUN GÖSTERGESİ

Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, “2025 yılı, bireyin ruh sağlığını yalnızca bir sağlık başlığı olarak değil; toplumsal vefa, eğitim ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiğimiz kritik bir döneme işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2030’a uzanan Ruh Sağlığı Eylem Planı, sadece klinik müdahaleleri değil, toplum temelli önleyici yaklaşımları da kapsıyor. Bizler de bugün bu bilinçle bir aradayız. Bu buluşma yalnızca mesleki gelişim değil, aynı zamanda toplumsal bir vizyonun göstergesidir” şeklinde ifade etti.

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINI BİLGİLENDİRME HEDEFİ

Etkinliğin temel amacını, okul psikolojik danışmanlarını güncel konularla ilgili bilgilendirmek olarak açıklayan Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akademisyenler ile sahada çalışan profesyonelleri bir araya getirdik. Bugün burada 900’den fazla okul psikolojik danışmanını ağırlıyoruz. Gün boyunca iki panel ve 20’den fazla çalıştay ile danışmanların güncel bilgi ve yaklaşımlarla etkileşimli, verimli bir gün geçirmelerini hedefliyoruz” dedi. Prof. Dr. Coşkun, “Okul psikolojik danışmanları ve ebeveynler, çocukların potansiyellerini ve kendilerini tanımalarını sağlayarak onlara ilk adımda yardımcı olabilir” diye ekledi.

DİJİTAL BAĞIMLILIK VE ETKİLERİ

Etkinlikteki konuşmasında Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdar Körük, dijital medyanın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı. “Dijital medya, oyunlar, sosyal medya, çevrimiçi alışveriş platformları ve akıllı telefon kullanımı gibi birçok başlığı kapsıyor. Tüm bu başlıklar, davranışsal ve teknolojik bağımlılıklar grubuna giriyor. Bu bağımlılıkların hem psikolojik hem de fizyolojik etkileri, diğer bağımlılık türleriyle aynı mekanizma üzerinden işler” dedi. Körük, sosyal medya kullanımının bireyin haz eşiği üzerindeki etkilerine de vurgu yaptı.

DİJİTAL MEDYAYI DOĞRU KULLANMAK

Doç. Dr. Körük konuşmasını, “Haz eşiğimizi koruyabilmek için dopamin toleransını dengede tutmalıyız. Çocukluk döneminden itibaren aşırı uyarana maruz kalan bireylerin haz toleransı düşük olur. Dijital medya, ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç olarak kalmalı, ihtiyacın kendisine dönüşmemelidir” diye sürdürdü.

EŞİT VE ADİL ERİŞİMİN ÖNEMİ

PDR uzmanı Doç. Dr. Ayşen Köse Şirin ise ruh sağlığı hizmetlerine erişimin eşit ve adil olması gerektiğini vurguladı. “Bu noktada okul psikolojik danışmanları çok önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü farklı sosyo-ekonomik düzeydeki tüm çocuklar için erişilebilir durumdalar. Ayrıca yalnızca sorun çözen profesyoneller değil, aynı zamanda okul iklimini destekleyen, topluluk temelli yapılar oluşturan ve önleyici çalışmalar yürüten kişilerdir” dedi.