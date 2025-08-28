Anadolu Yelken Ligi Devam Ediyor

KIRŞEHİR’DE YELKEN SPORU GÜÇLENİYOR

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Kırşehir’in Hirfanlı Baraj Gölü’nde iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Kırşehir Valiliği’nin koordinesinde dün başladı. Savcılı plajında optimist genel ve optimist junior genel kategorileriyle devam eden yarışlar, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

YETKİLİLERDEN YARIŞLARA ÖVGÜ

Yarışları değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Hirfanlı’nın su, rüzgar ve plaj alanlarıyla yelken sporları için mükemmel bir ortam sunduğunu vurguladı. Kırşehir’in yelken sporcularının vazgeçilmez bir merkezi olmasını hedeflediklerini ifade eden Çakmakçı, yarın düzenlenecek olan final yarışları ve ödül töreni için sporseverlerin davet edildiğini aktardı.

YETENEKLİ GENÇ SPORCULAR HEDEF BELİRLİYOR

TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kavak, Anadolu’nun bozkırında yelken sporunun icra edilebildiğini göstermek için Kırşehir’de bulunduklarını dile getirdi. Özellikle 7-14 yaş grubundaki gençlerin bu spora yönelmesini teşvik etmek amacıyla Hirfanlı’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Sporculardan Hazal Usta, Anadolu Yelken Ligi için Hirfanlı’ya geldiğini ve yarışmada birincilik hedeflediğini söyledi. Rakibi Alara Genç ise ilk 5’e girmeyi amaçladığını ve en iyi performansını sergilemek için çaba göstereceğini belirtti.