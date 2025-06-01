Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başladı

TATBİKATIN BAŞLANGICI

Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve İzmir’in Menemen ilçesinde yer alan Dumanlı Dağında, Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, düzenlenen bilgilendirme brifingi ile başladı. Tatbikat, Ege Denizinde ve İzmir’de gerçekleştirilecek ve bu kapsamda yapılan brifingde Ege Ordusu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tankçı Albay Özgür Umut Şenduran, tatbikatla ilgili detayları aktardı.

İLK AŞAMA DETAYLARI

Tatbikatın ilk etabı, yarın Ege Denizinde icra edilecek. Hava koşullarına bağlı olarak, Ege Denizi’nin uluslararası sularında, İskiri ile İpsala adalarının arasındaki bölüm veya Sakız ile Midilli adalarının arasında gerçekleştirilecek. Senaryo, batan ve yanan bir ticari gemi üzerinden gelişecek ve gemi içerisindeki kazazedelerin kurtarınması amacıyla operasyon başlatılacak.

İKİNCİ AŞAMADA KAYBOLAN DAĞCILAR

Tatbikatın ikinci aşaması, 3 Haziran Salı günü İzmir’in Menemen ilçesi Dumanlı Dağında yapılacak. Bu aşamada, dağa tırmanış yapan bir grup dağcının kaybolduğu bilgisinin ardından arama kurtarma harekâtı gerçekleştirilecek. Kurtarılan dağcılar, sağlık tesisine taşınacak.

KATILAN GÜÇ ve GÖZLEMCİLER

İlk safhaya Kara Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve bir nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri’nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından dört sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi katılacak. Ayrıca, tatbikatta 11 farklı ülkeden toplam 11 gözlemci de yer alacak.