Haberler

Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başladı

ANADOLU YILDIZI 2025 TATBİKATI BAŞLADI

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında ilk aşamasıyla başladı. TCSG Umut isimli gemi, günün erken saatlerinde Alsancak Limanı’ndan tatbikatın gerçekleştirileceği Sakız ve Midilli arasındaki bölgeye doğru hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç’ın katılımıyla gemide bilgilendirme brifingi yapıldı.

TATBİKATIN HEDEFİ KAZAZEDELERİ KURTARMAK

Tatbikatta, 11 ülkeden 11 gözlemci ve basın mensubu yer aldı. Senaryo gereği olarak, uluslararası sularda batmakta ve yanmakta olan bir ticaret gemisinden kurtarılması gereken kazazedelerin sağlık birimlerine ulaştırılması amaçlanıyor. Tatbikatın deniz safhasında çeşitli kuvvetlerden katılım olacak. Kara Kuvvetleri’nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden 1 arama kurtarma uçağı ve 1 helikopter, ayrıca 1 nakliye uçağı yer alacak. Deniz Kuvvetleri’nden 1 fırkateyn ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 4 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve 2 arama kurtarma gemisi de tatbikatta görev alacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Dua Etmekte

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz'da yağmur ve şükür duası etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kur’an okundu ve şükür namazı kılındı. Vali, su tasarrufuna dikkat çekti.
Haberler

Rabat Manastırı Hafta Sonları İlgi Çekiyor

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Rabat Manastırı, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle hafta sonları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, bölge turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.