Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Ege’de Başladı

DENİZ SAFHASI BAŞLADI

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi’nin uluslararası sularında başlamış durumda. Tatbikat için TCSG ‘Umut’ isimli gemi, sabah saatlerinde Alsancak Limanı’ndan hareket ederek Sakız ve Midilli adaları arasındaki sahaya açıldı. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, tatbikat öncesinde bir bilgilendirme brifingi gerçekleştiriyor. Gemide, 11 ülkeden 11 gözlemci ve basın mensupları da yer alıyor.

KURTARMA SENARYOSU UYGULANACAK

Tatbikat çerçevesinde, uluslararası sularda batmakta ve yanmakta olan bir ticaret gemisinde bulunan kazazedelerin kurtarılması hedefleniyor. Kurtarılan kişiler daha sonra sağlık birimlerine ulaştırılacak. Tatbikatın deniz safhasında Kara Kuvvetleri’nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri’nden 1 firkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ise 4 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve 2 arama kurtarma gemisi görev alacak.