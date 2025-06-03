Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Tamamlandı

ANADOLU YILDIZI-2025 TATBİKATININ KARA SAFHASI TAMAMLANDI

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası başarıyla sona erdi. Tatbikatta senaryo gereği dağda mahsur kalan dağcılar, helikopterler aracılığıyla kurtarıldı. Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde düzenlenen bu tatbikatta, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yer aldı. İlk aşaması Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında icra edilen tatbikatın kara safhası ise bugün gerçekleştirildi.

DAĞDA MAHSUR KALAN DAĞCILAR İÇİN ARAMA KURTARMA HAREKATI BAŞLATILDI

Kara safhasında senaryo gereği, tırmanış yapan 6 dağcının kaybolduğuna dair ihbar alındı. Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, bu ihbar üzerine karadan arama kurtarma harekatı başlattı. İhbar edilen bölgeye ulaşıldığında, kaybolan dağcıların Dumanlı Dağı mevkiinde olduğu ve grubun ikiye ayrıldığı bilgisi edinildi. Acil Konum Belirleme Sistemi kullanılarak dağcıların yaklaşık koordinatları belirlendi. Bölgede dağlık arazi olmasından ötürü, Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri görevlendirildi. Dağcılık timi tarafından bulunan 2 kazazede, hızlı bir şekilde uygun bir bölgeye taşındı. Karadan hastaneye ulaşımın mümkün olmadığı yerlerdeki 4 dağcı ise helikopterle hastaneye götürüldü. Yaralıların kurtarılmasının ardından, kara safhası başarıyla tamamlandı.

TATBİKATTA GÖREV ALAN UÇAK VE HELİKOPTERLER

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı sırasında, İzmir Menemen Dumanlı Dağında faaliyet gösteren toplamda 3 helikopter ve 1 uçak görev aldı. Kara Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma helikopteri ve bir arama kurtarma uçağı, Jandarma Genel Komutanlığına ait Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri tatbikatta yer aldı. Tüm operasyonlar başarıyla tamamlandı.

Tatbikatın senaryo faaliyetlerinin bitmesinin ardından, Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, “Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı, Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığının koordinasyonluğunda başarıyla icra edilmiştir. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri, gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi birçok olumsuz hava ve arazi şartlarında yaşanabilecektir. Bu durum, teknolojik gelişmelere rağmen kaza yerinin bulunmasını ve kazazedelerin kurtarılmasını zorlaştırmaktadır. Denizde ve karada tehlikede olan bireylerin yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle cevap vermek, arama kurtarma faaliyetleri için insani bir görevdir. Zamanla yarışarak kazanılması gereken hedefler için Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları, gelişmiş Türk savunma sanayi yeteneklerini ve sistemlerini kullanarak, ihtiyaç duyulan her alanda, karada ve denizde, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz 7 gün 24 saat arama kurtarma gereksinimlerini karşılamak için daima hazırdır” dedi. Tatbikata 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci de katıldı.