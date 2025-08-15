Haberler

Anadolu Yıldızlar Ligi Başladı

ANALİG BASKETBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI BAŞLADI

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Yarı Final müsabakaları Karabük’te başlamış durumda. Yeni Mahalle ve Yenişehir Merkez spor salonlarında gerçekleştirilen etkinlikte, 13 ilden yaklaşık 300 sporcu yer alıyor.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Müsabakalar öncesi yapılan açılış töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Tüm takımlara başarılar” dileğinde bulundu. Açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakanlığı ANALİG Koordinatörü Gökhan Gençkol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, ilçe müdürleri, şube müdürleri, idareciler ve sporcular katılım gösterdi.

ORGANİZASYONUN TARİHİ

Bu önemli organizasyon, 17 Ağustos’ta sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuşadası’nda Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı

Kuşadası'nda el freninin boşalması sonucu park halindeki kamyonet eğimli yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Şoförün müdahale çabası güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberler

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Denizli'de yapılan jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2,65 kg esrar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.