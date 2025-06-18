Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları Başlıyor

ATLETİZM GRUP ŞAMPİYONASI DENİZLİ’DE DÜZENLENİYOR

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, 10 ilden toplam 350 sporcuyu Denizli’de bir araya getiriyor. 21-22 Haziran tarihlerinde Albayrak Atletizm Sahasında gerçekleştirilecek olan yarışmalar, sporcuların Türkiye Finallerine gidebilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü “Anadolu Yıldızlar Ligi” yani kısaca ANALİG projesi çerçevesinde bu organizasyon devam ediyor.

DENİZLİ’DE YILDIZ ADAYLARI YARIŞACAK

Türkiye’nin yetenekli genç atletlerini Denizli’de bir araya getirecek olan Atletizm 1. Etap 2. Grup Yarışmaları, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Yarışmalar, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile Albayrak Spor Kompleksinde yapılacak. Yarışmalara katılacak olan 350 sporcu, şampiyonada başarılı olabilmek için ter dökecek. Ayrıca, şampiyonanın teknik toplantısı 20 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.