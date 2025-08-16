Haberler

Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu, Osmaniye’de buluştu

PARTİ GENEL BAŞKANINDAN HALK BULUŞMASI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye’de vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, buradaki düğün salonunda gerçekleştirilen “Halk Buluşmaları” etkinliğine katıldı. Yaptığı konuşmada, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını ifade etti. Osmaniye’de halkla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ağıralioğlu, “Burası her konuşan arkadaşımızın şehitler diyarı diye andığı, her kürsüye çıkan arkadaşımızın yiğitlik diye vurguladığı bir şehirdir.” şeklinde konuştu.

PARTİ KURULUŞ AMACI PAYLAŞILDI

Ağıralioğlu, programda partisinin kuruluş amacını katılımcılara aktardı. Etkinliğin ardından Ağıralioğlu, partisinin İstiklal Mahallesi’ndeki il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Bu açılış, partinin bölgedeki varlığını pekiştiren bir adım oldu.

