Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Rize’de.

AY yıldızlı bayrak altında yeniden ayağa kalkma sevdası

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Rize’de düzenlenen bir etkinlikte vatandaşlarla buluştu. Partisinin Ardeşen Belediyesi Ayhan Alptekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ardeşen İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katılan Ağıralioğlu, “85 milyonu ay yıldızlı al bayrağın altında yeniden ayağa kaldırabilme sevdası olan bir hareketiz.” açıklamasıyla partisini tanıttı. Hedeflerini paylaşan Ağıralioğlu, “Devleti, milleti ayağa kaldıracağız. Siyaseti nöbet hattında görüp, bayrağı teslim alacağımız yere yürüyoruz kararlılıkla” dedi. Anadolu’yu adaletle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Ağıralioğlu, “Biz her partiden bir parti değiliz. Cumhuriyet’i halkla buluşturacağız. Milliyetçi bir hareket hassasiyetiyle bunları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Buçan

Kongrede tek listeyle yapılan seçimde, Mehmet Buçan, başkanlığa yeniden seçildi. Ağıralioğlu, daha sonra partinin Pazar ve Çayeli ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı. Etraftaki esnafı ziyaret ederek yeni projeleri hakkında bilgi veren Ağıralioğlu, Rize merkezde de vatandaşlarla bir araya geldi. “Memleketin dertlerine deva olacağız” diyerek, hedeflerini ve partinin misyonunu vurgulayan Ağıralioğlu, “Milletin geleceği olmak için milletin zafer burçlarında yeniden iyilikle Türk milleti ayağa kalkabilsin diye, saadet ve refah Türk milletinin yeniden yaşam standartlarının ifadesi olabilsin diye yola çıkan Anahtar Partilileriz” dedi.