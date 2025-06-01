Anahtar Parti Devlet İçin Kuruldu

PARTİ KURMA GEREKEN BİR KONUDUR

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırşehir’de partisinin il binasının açılışı ve ‘Halk Buluşmaları’ programı çerçevesinde yapılan etkinliklerde önemli mesajlar verdi. Ağıralioğlu, “Anahtar Parti, devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, kurumlara kapasite, gençlere imkan, memleketin bilenlerine ise bildiğini yapabilecek fırsat sunmak için kuruldu. Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?” diyerek parti kurma gerekliliğini vurguladı. Türkiye’deki siyasetin yeniden inşası gerektiğini de dile getiren Ağıralioğlu, bu konuda eleştirilere maruz kaldıklarını ifade etti.

PARTİCİLİK YETMEZ, CİDDİYET LAZIM

Ağıralioğlu, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarına dair eleştirilerde bulunarak, “Eğer bir parti, particilikle ülkeyi ayağa kaldırabilecek olsaydı, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi yapardı. Ama particilik yetmedi. Bize artık bir parti değil, ciddiyet, ahlak, akıl ve kapsamlı bir program lazım.” şeklinde konuştu. Ülke için önemli olanın partili-partisiz ayrımı gözetmeksizin bütün potansiyeli kucaklayan bir yönetim anlayışı olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, yapılan yolların, hastanelerin ve havaalanlarının pahalı yapıldığını belirtti.

SİYASETİN SINIRLARI BELİRLENMELİ

Ağıralioğlu, siyaset alanında bir düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye’de siyaset, milletin asil, siyasetçinin ise vekil olduğunu unutmamalı. Bugünkü siyasetin en büyük sorunu, haddini ve hududunu bilmemesidir. Anahtar Parti, siyasete had ve hudut teklif ediyor.” dedi. Bu bağlamda Türkiye’deki siyasi alt yapının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ANLAYIŞI

Ağıralioğlu, “Terörsüz Türkiye” konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, terörle müzakere edilmesine karşı olduklarını belirtti. “Terörsüz Türkiye’ye evet, ama çocuklarımızın katillerine tebessüme hayır. Öcalan’a umut hakkına da hayır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür önemli kararların Meclis tarafından oy çokluğuyla alınamayacağını, vatandaşların rızası olmadan hiçbir adım atılmaması gerektiğini vurguladı.