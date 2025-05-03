Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Adalet İle Ülkeye Güç Katacağız” dedi

YAVUZ AĞIRALIOĞLU’NUN PARTİ AÇILIŞINDAKİ MESAJLARI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, memleketi Trabzon’da partisinin il başkanlığı binasının açılışında önemli açıklamalar yaptı. Ağıralioğlu, “Siyaseti düşmanlık görmüyoruz. Siz bizim hasmımız değilsiniz. Memleketin sorunlarının hasmıyız. İlle de hasımlık edeceksek partilere ya da oy verenlere değil, memleketin sorunlarına hasımlık edeceğiz. Adalet ile ülkeyi ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

DEVLET ANLAYIŞI

Konuşmasında devletin başında olması gereken niteliklere değinen Ağıralioğlu, “Devletin başına devlet, akıl, merhamet, nezaket, tasarruf gelsin. Devletin başına harcadığı her kuruşun hesabını veren ciddiyet gelsin. Devletin başına fakirliği bitirecek maharet, emekliye yetecek kudret gelsin” dedi. Ayrıca, “Çiftçiye, esnafa, hayvancılık yapana yetecek maharet gelsin” diyerek, yönetim becerilerinin önemine vurgu yaptı.

MEMLEKETİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Ağıralioğlu, partinin kuruluş amacını ise şöyle açıkladı: “Anahtar partiyi siz memleketin dertlerine derman olamadınız diye kurduk. Söz verdiniz, tutamadınız diye kurduk. Enflasyonu düşüremediniz, adaleti sağlayamadınız diye kurduk.” Bu anlamda, Anahtar Parti’nin memleketin sorunlarına çare bulmak için yola çıktığını dile getirdi.

TÜRK MİLLETİ İÇİN DAHA İYİ GÜNLER

Ağıralioğlu, daha güçlü ve zengin bir ülkenin mümkün olduğunu yineleyerek, “İyilik ile yola çıkıp, zafer bu memlekette dalgalansın diye Anahtar Partilileriz. Türk milletinin ve geleceğin partisiyiz” dedi. Ayrıca, çocuklar için daha yaşanabilir ve adaletli bir ülke kurulabileceğini belirterek, “Allah devletimizi ve milletimizi korusun” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından, il başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.