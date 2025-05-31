Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’de ifade hürriyeti şart

YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir’de düzenlenen ‘Halk Buluşması’ etkinliğine katıldı. Burada, terör meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, “Terörsüz Türkiye” sürecinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Olumlu olan, makul olan, milletin yararına gördüklerimizi değerlendirelim. Milletin yararına olup da doğru yönetilmediği için tehdit olacakları da uyaralım” ifadelerini kullandı. Terörsüz bir Türkiye için kimsenin karşı çıkmayacağını vurguladı.

SÜREÇLE İLGİLİ HASSASİYET

Ağıralioğlu, “Lozan’ı tartıştırmayın, milli kimliğimizi sıkıntıya sokacak birtakım münasebetsiz tartışmaya imkan vermeyin” diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Ayrıca, “Devletin kurumlarını aşındırmayın. Bunları koruyarak terörsüz Türkiye’yi sağlayabilmek mümkündür” şeklinde konuştu. Devletin ve milletin bütünlüğünün korunmasını, toplumsal huzurun sağlanmasını gerektiğini ifade etti.

ANAYASA HAZIRLIKLARINA DAĞILAN DİKKAT

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Ağıralioğlu, “Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasa ihtiyacını dillendirenlerin bilmek zorunda olduğu şey şudur; anayasa toplumsal mutabakat ile yapılıyorsa, toplumsal mutabakat için konuşan Türkiye’ye ihtiyaç vardır” dedi. İnsanların kendilerini ifade ederken endişe duymadıkları bir ortam yaratılması gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, böyle bir ortam olmadan anayasayı görüşmenin sağlıklı olamayacağını vurguladı.