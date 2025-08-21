Anahtar Parti Kadıköy Kongresi Yapıldı

KONGRENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE KATILIMCI SAYISI

Türkiye genelinde birçok il ve ilçede kongrelerini tamamlama aşamasında olan Anahtar Parti, Kadıköy İlçe Kongresi’ni düzenledi. Partinin Kadıköy İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kongrede, 100’den fazla üye ve delege yer aldı. Kongre öncesinde yapılan divan başkanlığı seçiminde, partinin kurucu üyelerinden ve merkez karar yönetim kurulu üyesi Enes Malik Saran, divan başkanı olarak seçildi. Geçici ilçe yönetiminin 9 aylık faaliyetleri hakkında bilgi veren Kurucu İlçe Başkanı Hakan Alsaç ve yönetimi, geride kalan dönem için ibra edildi.

HAKAN ALSAÇ’IN BAŞKANLIĞA SEÇİLMESİ

Kongrede Anahtar Parti Kadıköy İlçe Seçim Kurulu gözlemcileri de hazır bulundu. Hakan Alsaç, kurucu başkanlık görevini yürüttüğü süreçte tek aday olarak gösterildi. Sandıkta kullanılan oyların tamamını alarak Kadıköy İlçe Başkanlığı’na yönetimden sorumlu başkan olarak seçilen Hakan Alsaç, kongre sonunda yaptığı konuşmada, “Göstermiş olduğunuz alakanız için teşekkürlerimi iletiyorum. Anahtar Parti’nin benim için en önemli tarafı, mevcut siyasi durumun daha iyisinin olabileceğini göstermeye odaklanmış olmasıdır. Kadıköy bazında ise öncelikli hedefimiz, Kadıköylülerin gönlünde iyi bir yer edinmek olacak. Bu yolda çalışma arkadaşlarım ile birlikte yoğun bir çaba içinde olacağız” ifadesini kullandı.

İBRA EDİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İbra edilen yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Hakan Alsaç, Bülent Güven, Recep Cengiz, Ziya Gürkan, Başark Memet Taylan, Dutluoğlu Ali Tosun, Cihan Kama, Abdullah Arabacı, Yaşar Terzi, Ahu Çalışkan, Hülya Tavukçu, Seda Alkanat, Murat Koç, Bugayhan Yurttaş, Mustafa Murat Keser, İzzet Fatih Sülüklü, Hidayet Birtane, Alper Akpınar, Doğukan Yıldız, Ahmet Egemen Filiz, Harun Mutlucan, Ömer Yavuz Özulu, Yunus Çorlu, Halit Umur Uçar, Ali Fuat Sezer, Gülün Bayraktar, Adil Fatih Karakulak, Hüseyin Topçu, Ertan Turna ve Mürsel Orakçı.