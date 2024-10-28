Anahtar Parti Kurucusundan İktidar Mesajı: “Ben İktidar Düşmanı Değilim”

A PARTİ KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

İYİ Parti’den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğindeki Anahtar Parti, İçişleri Bakanlığı yetkililerine kuruluş dilekçesini iletti. Siyasi hayatına başlayan Anahtar Parti, Türkiye’nin 158’inci siyasi partisi olurken, düzenlenen tanıtım toplantısında Yavuz Ağıralioğlu önemli mesajlar verdi.

AKILCI SİYASET ANLAYIŞI

Ağıralioğlu, “Ben bir iktidar hasmı değilim” diyerek siyasi pozisyonunu açıklıkla ifade etti. Sözlerine şöyle devam etti: “‘Ol’ deyince olduran, bir memleket yükünü çekmek gibi bir iradeyle bizi bu salonlara dolduran Allah’a hamd. Tarihin çetin zamanlarında, bu vatanla başa gelmiş bin bir türlü gailenin altından kalkmış aziz milletim… Bu büyük milletin evladı olmaktan başka payeye ihtiyaç duymayan, memleketin cesur insanları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.”

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Ağıralioğlu, memleketin sorunlarının çözümsüz olmadığını belirtti. “Vaadimiz, sorunlarıyla yüzleşen bir Türkiye. Siyaset bizim için millet hizmetini görebileceğimiz nöbet değişimidir. Neyi koruyacağımızı biliyoruz” diye ekleyerek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına bolluk içindeki bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

SOCYAL ADALİTET VURGUSU

Yavuz Ağıralioğlu, “Bu memleket kendisi gibi 10 Türkiye’ye yeterdi ama bir zümreye yetemedi” diyerek adalet arayışının önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Neyi tutacağımızı biliyoruz, tutacağız. Bu memlekette adaletten ümidini yitirmişler için adaleti tutacağız” ifadesini kullandı.

İKTİDAR KAVRAMLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağıralioğlu, hükümetin ekonomik politikaları hakkında da eleştirilerde bulunarak, Cumhurbaşkanı’nın 2024 yılına yönelik söylemlerine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı’nın ekonomi üzerine yaptığı açıklamaları hatırlatırken, “Ekonomide bir şey denendi biliyorsunuz” ifadesinde bulundu.

A PARTİ ADI İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Son olarak, partinin adını “A Parti” olarak belirlediklerini açıkladı. “İsmi mukaddes, işi ismine yakışmaz sonuçlar gördü milletimiz yoruldu” ifadeleriyle, bu kararın gerekliliğini vurguladı. Ağıralioğlu, “Bu A, Anadolu’dan, büyük medeniyetin A’sıdır” diyerek, Anadolu’nun tarihine ve kültürel köklerine vurgu yaptı.