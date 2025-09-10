Haberler

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, CHp’nin Adil Olmayan Tavrını Eleştirdi

AĞIRALİOĞLU’NDAN CHP TAVRINA ELEŞTİRİ

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP’nin “Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum” yaklaşımının sokakları kriminal bir hale getirme ihtimali konusunda endişelerini dile getirdi. Ağıralioğlu, muhalefetin, iktidarın keyfiliğine itirazda bulunurken ilkeli ve ölçülü bir şekilde durması gerektiğini vurguladı.

SEÇMENİN SANDIĞA KÜSRÜLMEMESİ GEREKİYOR

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına” dair tartışmaların her geçen gün farklı bir boyuta taşındığını ifade etti. Seçmenin sandığa küstürülmemesi gerektiğini belirten Ağıralıoğlu, bu durumun toplumsal huzuru olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

HUKUKLA MÜCADELE VURGUSU

“CHP’nin bu tavrı, sokakları daha kriminal hale getirebilir” diyen Ağıralioğlu, muhalefetin iktidarın keyfiliğine karşı dururken ahlaki üstünlüğü kaybetmemesi gerektiğini savundu. Ağıralioğlu, “Biz, iktidarı keyfi uygulamalarıyla eleştiriyorsak, bu keyfiliğin karşısında hukukun yanında durmak zorundayız. O yüzden kanunsuzluk varsa bununla mücadelenin yasal zeminde yapılması olmazsa olmaz bir hassasiyetimizdir,” şeklinde konuştu.

