Anahtar Parti, Siyaset Etiğini Yoksaymaz

PKK İLE YÜRÜTÜLEN SÜREÇ HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Anahtar Parti, teşkilatlarına yönelik hazırladığı duyuruda, PKK terör örgütüyle sürdürülen süreç hakkında bilgi verdi. Duyuruda, “Partimizin de titizlikle izlediği PKK terör örgütüyle yürütülen süreç gündemdedir. Partimiz, bu sürecin ileride milletimizi karşı karşıya bırakabileceği olumsuzluklara dair endişelerini her fırsatta dile getirmektedir” ifadeleri yer aldı. Genel Sekreter Nihal Ağca tarafından kaleme alınan metinde, siyaset etiğine vurgu yapılarak, “Siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz” denildi.

PARTİ POLİTİKALARININ ELEŞTİRİSİ VE YAPICI YAKLAŞIM

Duyuruda, partinin politikalarının eleştiriye açık olduğu belirtildi. Ancak, “Siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz” ifadesi tekrar edilmektedir. Anahtar Parti, her zaman yapıcı ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. “Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki kuruluşumuzun üzerinden henüz bir yıl geçmemişken, teşkilatlarımızın büyük gayretleri sonucunda milletimizin Partimize olan teveccühü kamuoyunda giderek artmaktadır” denildi.

MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

Duyuruda, son aylarda özellikle Cumhur İttifakı tarafından yürütülen PKK terör örgütüyle ilgili süreçlere de dikkat çekildi. Anahtar Parti, bu süreçlerin milli güvenliği tehlikeye atacak bir şeffaflıkla ele alınması gerektiğini ifade etti. Genel başkanın, “terör örgütü ile görüşerek terörün bitirilemeyeceğini” sık sık dile getirdiği hatırlatılarak, “Şehitlerimizin, gazilerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin fedakarlıkları ortadayken, terör örgütüyle görüşerek terörün bitmeyeceği yönündeki endişesini de sık sık dile getirmektedir” denildi.

TEŞKİLAT GAYRETİ VE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMA SORUMLULUĞU

Duyuruda, teşkilat mensuplarına önemli bir çağrıda bulunularak, “Bu değerlendirmeler ışığında, milletimizle buluşmaya; ülkemizin sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi paylaşmaya büyük bir gayretle devam edeceğiz” ifadesine yer verildi. Anahtar Parti’nin, sorunlara ilişkin görüş, endişe ve çözüm önerilerini dile getirme hakkına sahip olduğu vurgulanarak, kuruluş ilkelerine bağlı kalındığı sürece uygun bir duruş sergileneceğinden emin olunduğu belirtildi.