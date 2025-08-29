Anahtar Parti, Siyasi Etik Vurgusu Yaptı

Duyurunun Önemi ve İçeriği

Anahtar Parti, teşkilatlarına yönelik hazırladığı bir duyuru metni ile önemli konuları gündeme getirdi. Metinde, “Partimizin de titizlikle izlediği PKK terör örgütüyle yürütülen süreç gündemdedir. Partimiz, bu sürecin ileride milletimizi karşı karşıya bırakabileceği olumsuzluklara dair endişelerini her fırsatta dile getirmektedir” ifadeleri yer aldı. Duyuruda, Anahtar Parti Genel Sekreteri Nihal Ağca imzasıyla, “Elbette partimizin politikaları eleştirilebilir. Ancak siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz” yeni bir siyasetin izlerini taşıdığı vurgulandı.

Teşkilat Gayretleri ve Kamuoyuyla İletişim

Duyuruda, partinin kuruluşundan henüz bir yıl geçmeden, teşkilatların büyük çabalarıyla milletin Anahtar Parti’ye olan ilgisinin arttığı ifade edildi. “Bu başarının artarak devamı konusunda, teşkilatlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Partimizin kuruluş felsefesine uygun olarak milletimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaları adına aşağıdaki hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denilerek, teşkilat mensuplarına iletişim çağrısında bulunuldu.

Görüşme Süreçlerine Dair Çekinceler

Son zamanlarda Cumhur İttifakı tarafından yürütülen PKK terör örgütüyle yürütülen süreç hakkında, “Sayın Genel Başkanımız, her platformda PKK terör örgütü ile yürütülen görüşmelere dair çekincelerini dile getirmiştir” ifadeleri kullanıldı. Genel Başkanın, Milli güvenliği tehlikeye atmamak için ‘şeffaflıkla’ ülke meselelerinin çözülmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. “Bu sürecin bir dayatmaya dönüştürülmesinin siyasi iktidarın hakkı olmadığını” da kaydedildi.

Çözüm Odaklı Siyaset Anlayışı

Anahtar Parti’nin çözüm odaklı bir siyaset anlayışı benimsediği vurgulandı. “Elbette partimizin politikaları eleştirilebilir. Ancak siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz” şeklindeki ifadelere yer verilerek, partinin yapıcı politikalarının önemi ifade edildi. “Bu değerlendirmeler ışığında, milletimizle buluşmaya; ülkemizin sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi paylaşmaya büyük bir gayretle devam edeceğiz” denildi. Teşkilat mensuplarına, kuruluş ilkelere uygun bir şekilde hareket etme çağrısı gösterildi.