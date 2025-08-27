Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, değerlendirme yaptı. Geçen, “Türk milleti, bağımsızlık için kararlıdır.” ifadelerini kullandı

PARTİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Geçen, “Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle, Türk Milleti’nin Anadolu’yu yurt edinme ve yurdunu savunma kararlılığını aynı ruhla anıyor; Büyük Taarruz, Malazgirt ve 30 Ağustos Zaferi’ni kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Anahtar Parti olarak Sultan Alparslan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu yurdu bize vatan kılan mücadelelerinin ve gayretlerinin mirasçısıyız. Partimiz, bu varlık yokluk mücadelesinde bize bağımsız bir vatan bırakan kurucu kadro ve tüm tarihi şahsiyetlere minnettardır” dedi.

ÜLKENİN SORUNLARI VE MEMUR HAKLARI

Geçen, “Bütün tarihsel başarılarımız bizlere şunu ihtar ediyor; Türk milleti enerjisini iç siyasi münakaşaya heder etmeden, insan sermayemizi akıl, bilim ve idealleriyle buluşturduğunda aşamayacağı engel, ulaşamayacağı hedef yoktur. Daha iyisi mümkün anlayışını tarihi tefekkürümüzden alarak yola çıktık. Ülkemizin problemleri var, insanımız dünya standartları altında bir ekonomik gerçeğin mağduru ama umutsuz değil. Bu millet zor zamanda mücadele için meydana çıkan bir kadroyu sinesinde saklamıştır. Bugün milletin sinesinden çıkan bir kararlılıkla, millete hizmet ve yeniden büyük Türkiye idealinin mücadelesi için varız” ifadelerini kullandı.

Geçen, “Aziz milletimiz, Hakem Kurulu, memur ve emekli maaşlarına ilişkin kararını açıklamıştır. 2026 için belirlenen yüzde 11+7, 2027 için açıklanan yüzde 5+4 oranları; pazardaki yangını, mutfaktaki ateşi, kiralardaki fahiş artışı görmeyen rakamlardır. Biz buradan açıkça söylüyoruz; bu oranlar zam değil zulümdür. Memurlarımız, öğretmenimiz, polisimiz, hemşiremiz emeğinin karşılığını alamıyor ve geçim problemi yaşıyor. Bu problem aileleri ve toplumu etkiliyor ve en nihayetinde bu durum devletin de itibarını zedeliyor. Biz parti olarak şunun altını kalın çizgilerle çiziyoruz; memurun alın teri, bu milletin onurudur. Alın terine sahip çıkmak, devleti ayakta tutmaktır. Bu yüzden Hakem Kurulu kararını vicdanen kabul etmiyoruz. Milletimizin sofrasındaki yangını görmek, memurun hakkını teslim etmek devletin asli vazifesidir. Bizim tarafımız nettir; milletin emeğiyle uğraşmayın, milletin hakkını verin” dedi.

DİPLOMATİK AÇIKLAMALARA DESTEK

Geçen, “Dışişleri Bakanımız sayın Hakan Fidan’ın YPG/PYD’ye dair açıklamaları, Türkiye’nin güvenliği ve bölgede istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır. Biz Anahtar Parti olarak, sayın bakanın ortaya koyduğu yaklaşımı destekliyor ve milletimize duyuruyoruz. Herkes bilmelidir ki; terörün ismi değişebilir, harfleri değişebilir ama özü değişmez. YPG, PKK’nın Suriye’deki koludur; PYD de aynı yapının siyasal kılıfıdır. Bu gerçeği perdelemek, Türk milletinin hafızasına ve şehitlerimizin hatırasına hürmetsizliktir. Siyasal iktidar PKK terör örgütü ile yürüttüğü bu sürecin lokomotifliğini TBMM’de oluşturulan bir komisyon marifetiyle yürütmek istediği açıkça ortadadır. Anahtar Parti bu komisyonu onaylamamakla birlikte, bu komisyonun çalışmalarını izlemek için parti içi bir komisyon oluşturmuştur. Mecliste oluşturulan bu komisyonun alacağı kararlar titizlikle takip edilecek ve akabinde parti görüşümüz milletimizle paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE YER ALAN ZULÜMLER

Geçen, “Gazze ve Batı Şeria’da yaşananlar insanlık tarihinin en kara sayfalarından biridir. Yaklaşık 80.000’e yakın kaybın yaşandığı bu zulüm, çoluk çocuk, hasta, yaşlı demeden devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almamış mahlukların, masum halkı sistematik şekilde katletmesi, her vicdan sahibi için tarifsiz bir utanç kaynağıdır. Biz Anahtar Parti olarak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; uluslararası hukuk açıkça ihlal edilmektedir. Hastaneler, sivil yerleşim yerleri bombalanmakta, insani yardım engellenmektedir; bu kan ve gözyaşı, sadece Filistin halkının değil, bütün insanlığın vicdanına yöneltilmiş bir tehdittir. Biz buradan söylüyoruz; insafsızlık ve zulüm karşısında sessiz kalınamaz. Bu kadar açık bir adaletsizliği göz ardı etmek, suç ortağı olmaktır. Türk milleti ve Anahtar Parti olarak, insanlık değerlerinin korunması ve adaletin tesisi için duracağız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ

Geçen, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden, dış politikaya, kültürden spora her alanda büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Aziz milletimiz, Anahtar Parti çok kısa sürede ülke gündeminin merkezine oturdu. Milletimiz, yaşanan tüm karmaşa ve çıkmazlara rağmen Anahtar Parti’yi umut olarak görüyor. Bugün Anahtar Parti 74 il, 567 ilçede 55.000 üyesiyle milletimizin sorunlarını tespit etmek, çözmek adına plan proje üretmekte ve milletimize hizmet etme adına hazırlıklarını sürdürmektedir” dedi.