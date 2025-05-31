Anahtar Parti, Yavuz Ağıralioğlu’ndan Açıklama

İFADE HÜRRİYETİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Anayasayı konuşmadan önce böyle bir Türkiye’de ifade hürriyetinin önü açılabilmeli. Toplumda her kaygılananın sesini duyurabileceği bir demokratik ortam inşa edilmelidir. Bu inşa edilmeden anayasayı görüşmek sağlıklı olmayacaktır” şeklinde konuştu. Ağıralioğlu, partisinin Nevşehir’de düzenlediği ‘Halk Buluşması’na katıldı ve terör konusuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN DİKKAT

Ağıralioğlu, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin, “Olumlu olan, makul olan, milletin yararına gördüklerimizi değerlendirelim. Milletin yararına olup da doğru yönetilmediği için tehdit olacakları da uyaralım diye hassasiyet gösteriyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye’ye karşı çıkacak olan kimse olmadığını belirtti. Ağıralioğlu, bu belaların 41 yıldır başlarda olan kulisler ile Orta Doğu’nun hesaplarının dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Meclis’teki komisyon çalışmalarına dikkat çekerek, halk oylaması talep ettiklerini ve bu kararların mutlaka millete sorulması gerektiğini söyledi.

LOZAN VE MİLLİ KİMLİK VURGUSU

Ağıralioğlu, “Lozan’ı tartıştırmayın, milli kimliğimizi sıkıntıya sokacak birtakım münasebetsiz tartışmaya imkan vermeyin. Ulusal bütünlüğümüzü, toplumumuzu tehlikelerle karşı karşıya bırakmayın, şehidimizi üzmeyin” diyerek devletin kurumlarının aşındırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Devletin, milleti ve milli bütünlüğü koruyarak terörsüz Türkiye’yi sağlamanın mümkün olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, kamuoyunu bilgilendirme ve toplumsal barışı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım gerektiğini vurguladı.

ANAYASA HAZIRLIĞINDA GÜVENSİZLİK SORUNU

Yeni anayasa ihtiyacına değinen Ağıralioğlu, “Anayasa ihtiyacını dillendirenlerin bilmek zorunda olan şey şudur; anayasa toplumsal mutabakat ile yapılıyorsa, toplumsal mutabakat için konuşan Türkiye’ye ihtiyaç vardır” dedi. İfade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda anayasa yapmanın önündeki engelleri sıraladı. Ağıralioğlu, “Dolayısıyla anayasayı konuşmadan önce böyle bir Türkiye’de ifade hürriyetinin önü açılabilmeli” ifadesini tekrar etti.