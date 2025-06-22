Anahtar Unutuldu, Çocuk Kilitli Kaldı

FERİBOTTA KİLİTLENEN ARAÇ

Elazığ-Pertek feribotunda bir aile, anahtarlarını unutarak otomobilden indiği anda kapılar kilitlendi. Bu durum, araç içerisinde yalnızca 1 yaşındaki çocuğun kalmasına neden oldu. Olay, feribotun içerisinde meydana geldi.

AİLENİN ÇABA DURUMU

Aile, yaklaşık bir saat boyunca çocuğa kapıyı açması için tarifte bulundu. Bu süre zarfında aile üyeleri, çocuğun kapıyı açabilmesi için sürekli olarak ona yönlendirmeler yaptı. Nihayetinde, 1 saatin ardında çocuk kapıyı açmayı başardı. O anlar, bir cep telefonunun kamerası ile kaydedildi.