Haberler

Anahtar Unutuldu, Çocuk Kilitli Kaldı

FERİBOTTA KİLİTLENEN ARAÇ

Elazığ-Pertek feribotunda bir aile, anahtarlarını unutarak otomobilden indiği anda kapılar kilitlendi. Bu durum, araç içerisinde yalnızca 1 yaşındaki çocuğun kalmasına neden oldu. Olay, feribotun içerisinde meydana geldi.

AİLENİN ÇABA DURUMU

Aile, yaklaşık bir saat boyunca çocuğa kapıyı açması için tarifte bulundu. Bu süre zarfında aile üyeleri, çocuğun kapıyı açabilmesi için sürekli olarak ona yönlendirmeler yaptı. Nihayetinde, 1 saatin ardında çocuk kapıyı açmayı başardı. O anlar, bir cep telefonunun kamerası ile kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Adıyaman'da inşaatta çalışan Musa K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberler

Kaza Dereuzunyer’de Motosiklet çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Metin Genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.