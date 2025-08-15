Analig Basketbol Yarı Finali Başladı

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) BASKETBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI BAŞLADI

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) basketbol yarı final müsabakaları, Karabük’te start aldı. Yeni Mahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, törendeki konuşmasında sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Tüm takımlara başarı diliyorum” ifadesini kullandı.

MÜSABAKALARDA KATILIMCI SPORCU SAYISI 300

Müsabakalara Amasya, Artvin, Çorum, Düzce, Erzurum, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Zonguldak’tan toplamda 300 sporcu ve idareci katılıyor. Erkek takımları mücadelelerini Yeni Mahalle Spor Salonu’nda, kız takımları ise Yenişehir Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Açılış etkinliğine, İl Müdürü Güven’in yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Bakanlık ANALİG Koordinatörü Gökhan Gençkol ile ilçe ve şube müdürleri, idareciler ve sporcular katılım gösterdi.

GENÇ BASKETBOLCULAR ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKTE TER DÖKÜYOR

Karabük’te düzenlenen organizasyon, spor şölenine dönüştüğünden, genç basketbolcular final için parkede ter döküyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olan bu etkinlik, sporun birleştirici etkisini gözler önüne seriyor.