Analig Yüzme Müsabakalarında Kayseri İkincilik Elde Etti

KAYSERİ ERKEK TAKIMI İKİNCİ OLDU

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası Yüzme müsabakalarında Kayseri Erkek takımı büyük bir başarı elde ederek Türkiye ikincisi oldu. Müsabakalar, 30-31 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirildi. Elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde Kayseri Erkek Takımı, yarışmalar sonunda gümüş madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Elde etmiş oldukları derecelerden dolayı sporcularımızı ve antrenörleri Vacid Köse, Mehmet Ayberk Hincal, Ömür Çamdalı, Mustafa Berberoğlu ve Talat Urhan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”