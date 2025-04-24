Anamur Belediyesi Uçurtma Şenliği Düzenledi

ANAMUR’UN UÇURTMA ŞENLİĞİ

Anamur tarafından düzenlenen uçurtma şenliği, Devlet Bahçeli Sahil Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, belediye tarafından dağıtılan uçurtmaları uçurarak eğlenceli anlar yaşadı. Ailelerin de katılım gösterdiği bu organizasyonda, çocuklar doyasıya eğlendi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

SÖZLERİYLE DESTEKLEME

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, etkinliğe destek verenlere teşekkürlerini sundu. “Şenlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler de verdik” diyerek, şenlikte sunulan hediyelerle çocukların mutluluğuna katkıda bulunduklarını ifade etti.